Полмиллиарда рублей дорожного фонда Башкирии потратят на покупку техники
Вчера, 09:32ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Соответствующий указ подписал врио главы республики.
500 миллионов рублей Дорожного фонда Башкирии будут направлены на взнос в уставный капитал компании «Башкиравтодор». Затем на эти деньги будет приобретена дорожная техника.
Согласно указу, подписанному 19 августа врио главы Башкирии, это необходимо сделать для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечения безопасности на них.
Ранее мы писали о том, что на ремонт «золотой» дороги «Уфа-Аэропорт» выделили очередные 292 миллиона рублей. Также мы писали о «королях госзаказов» – компаниях, которые выигрывают государственные тендеры на ремонт автодорог. Среди них, в частности, есть фирмы, фактически принадлежащие кипрским офшорам.
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Фото: npa.bashkortostan.ru
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