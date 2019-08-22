Полмиллиарда рублей дорожного фонда Башкирии потратят на покупку техники

500 миллионов рублей Дорожного фонда Башкирии будут направлены на взнос в уставный капитал компании «Башкиравтодор». Затем на эти деньги будет приобретена дорожная техника.

Согласно указу, подписанному 19 августа врио главы Башкирии, это необходимо сделать для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечения безопасности на них.

Ранее мы писали о том, что на ремонт «золотой» дороги «Уфа-Аэропорт» выделили очередные 292 миллиона рублей. Также мы писали о «королях госзаказов» – компаниях, которые выигрывают государственные тендеры на ремонт автодорог. Среди них, в частности, есть фирмы, фактически принадлежащие кипрским офшорам.