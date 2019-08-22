Пить или не пить: власти и эксперты пояснили инцидент с желто-оранжевой водой в Сибае

Накануне, 21 августа, вечером пресс-служба правительства РБ распространила комментарии специалистов, причастных к неприятному инциденту на Сибайском водоканале.

Напомним, 20 августа утром на оперативке в администрации Сибая прозвучало сообщение, которое шокировало горожан. Мэр Сибая Рустем Афзалов рассказал о попадании загрязненной химикатами воды из рудника, который эксплуатирует Учалинский ГОК, на очистные сооружения и предложил более подробно изложить информацию о происшедшем директору «Сибайводоканала» Тахиру Муллоджанову.

Важно отметить, что ЧП произошло еще 24 июля, но широко известно о нем стало только 20 августа.

По словам Тахира Муллоджанова, о том, что случилось что-то плохое, стало понятно по цвету воды в приемной камере городских канализационных очистных сооружений, - она приобрела желто-оранжевый оттенок. Проверка показала, что причиной тому стал залповый сброс загрязненной химикатами воды Сибайским филиалом УГОК, на котором прорвало водопроводную трубу. Оттуда через канализацию УГОК загрязненная пиритом вода попала на очистные сооружения «Сибаводоканала».

Аварию локализовали в течение нескольких суток. На сегодняшний день очистные сооружения уже работают в штатном режиме. Больше сего пострадала их бактериологическая фауна, участвовавшая в процессе очистки городских стоков.

- После случившегося в связи с токсическим влиянием химикатов в хозяйстве водоканала погибли биологически активные вещества, простейшие беспозвоночные, остались лишь одни бактерии. Чтобы вода вернулась к своему прежнему состоянию, потребуется как минимум три месяца. Директор водоканала оценил ущерб, причиненный его предприятию последствиями аварии, в сумму от 5 до 10 млн рублей, - рассказал на оперативке Тахир Муллоджанов. - Сейчас результаты анализов не показывают превышений ПДК вредных веществ в очищенных сточных водах. На сегодняшний день очистные сооружения работают в штатном режиме.

В краны в домах сибайцев, по словам специалистов, эта вода попасть не могла, поскольку в водопроводы Сибая вода подается с Кизильского водозабора. Однако этот вопрос на оперативке в мэрии Сибая не проговорили четко, поэтому почти сразу после появления в соцсети видеозаписи совещания забурлили обсуждения в соцсетях и СМИ. По этой причине потребовались более подробные разъяснения.

Свои комментарии опубликовало также и региональное управление Роспотребнадзора, специалисты которого 5 августа взяли пробы питьевой воды из сибайского водопровода и провели их подробные исследования.

- По данным протоколов лабораторных испытаний, значения исследованных показателей не превышают гигиенических требований. Питьевая вода соответствует нормам, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Несмотря на внешнее благополучие, данная тема стала поводом для того, чтобы взглянуть на проблему экологической ситуации в Сибае гораздо шире. Напомним, что вчера наш эксперт - доктор химических наук, профессор, известный эколог Марс Сафаров по поводу случившегося заявил в интервью Медиакорсети, что замалчивание подобной ситуации не красит ни представителей власти, ни УГОК.

- Я говорил ранее и повторяю, что способ решения экологической проблемы в Сибае может быть один – это закрытие рудника и его качественная консервация, чтобы предотвратить распространение вредных выбросов, - отметил ученый.

Известно, что УГОК имеет лицензию на разработку сибайского месторождения до 2030 года.

- А что будет потом? – задается вопросом Марс Сафаров. – За печальным примером далеко ходить не надо. В Свердловской области есть Дегтярское месторождение, очень напоминающее Сибайский карьер, разработка которого прекращена, но промышленники не потрудились консервировать рудник. Таким образом осталась мина замедленного действия.

Да и недавняя история с появлением смога в Сибае – также наглядное подтверждение этого предположения.