Бюджет Башкирии потратит на коммунальщиков 184 млн рублей

Стало известно, кто победил в аукционе на поставку коммунальной техники для 30 муниципалитетов Башкирии. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По итогам торгов победителем стало ООО «Автолидер Север», которое явилось единственным участником торгов.

Из-за отсутствия конкуренции компании не пришлось даже сбрасывать цену и она будет выполнять контракт по его начальной цене – 184,6 млн рублей.

Речь идет о поставке 23 средних автогрейдеров, одного тяжелого автогрейдера и шести экскаваторов-погрузчиков. Технику нужно будет поставить в 28 районов и два города Башкирии – Нефтекамск и Янаул.