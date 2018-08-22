Во II квартале чистая прибыль ФСК по МСФО сократилась почти на 15%

Во втором квартале 2018 года чистая прибыль компании по МСФО составила 18,907 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

В первом полугодии нынешнего года чистая прибыль ФСК выросла в целом до 39,869 миллиарда рублей или на 29,5%. В апреле-июне компания заработала 56,797 миллиарда рублей. Выручка за указанный промежуток времени выросла на 9,6%, а операционные расходы увеличились на 26,6% и составили 37,723 миллиарда рублей. Прибыль ФСК до налогообложения снизилась на 16,3% - до 22,908 миллиарда рублей.

За первые шесть месяцев 2018 года выручка компании возросла на 15,6%, составив 117,456 миллиарда рублей. Размер выручки полученной за передачу электроэнергии достиг 104,9 миллиарда рублей, что на 15,7% больше по сравнению с показателями 2017 года. Выручка за услуги по генподрядным договорам, которые выполняли дочерние общества ФСК, оказалась равна 4,3 миллиарда рублей. По сравнению с минувшим годом рост составил 13,2%. Размер выручки компании от продажи электричества увеличился на 50% - до шести миллиардов рублей.

Выручка в сумме 0,1 миллиарда рублей получена ФСК за проведение работ по технологическому присоединению. По сравнению с прошлым годом размер выручки за оказание этих услуг сократился на 1,6 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 35% и достигли 76,15 миллиарда рублей. Здесь сказываются возросшие расходы на покупную электроэнергию для нужд производств и увеличение налога на имущество.