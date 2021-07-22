Похоронный бизнес в Башкирии потерял 100 млн рублей при росте смертности в 2020 году

В Башкирии похоронные бюро в 2020 году заработали 1,073 млрд рублей. Однако это на 99,9 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Доля похоронного бизнеса в общем объёме платных услуг населению в прошлом году увеличилась до 0,5% с 0,4% в 2019 году. Всего в республике в 2020 году было оказано платных услуг на 221,9 млрд рублей, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Башкортостанстат. В первом полугодии 2021 года доход от оказания ритуальных услуг в регионе составила 526,1 млн рублей. По словам президента Союза похоронных организаций и крематориев России Павла Кодыша, если растёт смертность населения, то должна расти и выручка похоронных бюро. При этом в 2020 году в Башкирии умерли 60,2 тысячи человек, а в 2019 году - 49,1 тысячи человек, то есть на 18,43% меньше. В первом квартале 2021 года умерли 15 тысяч жителей республики, что больше, чем в прошлом году.

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