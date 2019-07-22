В Башкирии покроют термопластиком четвертую часть автодорог
Речь идет про 2200 км дорожного полотна.
В Башкирии началась осевая разметка автомобильных дорог термопластиком. Как сообщили в Госкомтрансе Башкирии, данные работы в нашей республике проводятся впервые. Покрыть термопластиком планируется 2200 км. Это примерно четвертая часть от общей протяженности автодорог в регионе.
Сегодня работы ведутся в Белокатайском, Кигинском и Нуримановском районах. Сумму затрат в Госкомтрансе не уточняется.
Разметка из термопластика обладает высокой сопротивляемостью к износу, перепадам температур и воздействию внешних факторов. Вдобавок такую разметку хорошо видно водителям в темноте.
Как уточнили в Госкомтрансе РБ, сейчас ведутся работы по разметке межмуниципальных дорог. Готово уже 80% дорожного полотна, это составляет примерно 5000 км.
При этом на региональных и межмуниципальных дорогах работы должны быть завершены в июле.