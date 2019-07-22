В Башкирии покроют термопластиком четвертую часть автодорог

В Башкирии началась осевая разметка автомобильных дорог термопластиком. Как сообщили в Госкомтрансе Башкирии, данные работы в нашей республике проводятся впервые. Покрыть термопластиком планируется 2200 км. Это примерно четвертая часть от общей протяженности автодорог в регионе.

Сегодня работы ведутся в Белокатайском, Кигинском и Нуримановском районах. Сумму затрат в Госкомтрансе не уточняется.

Разметка из термопластика обладает высокой сопротивляемостью к износу, перепадам температур и воздействию внешних факторов. Вдобавок такую разметку хорошо видно водителям в темноте.

Как уточнили в Госкомтрансе РБ, сейчас ведутся работы по разметке межмуниципальных дорог. Готово уже 80% дорожного полотна, это составляет примерно 5000 км.