В Башкирии подскочили цены на помидоры, яблоки и колбасу
22 июля, 10:24ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подешевели огурцы, лук, капуста и морковь.
Башкортостанстат сообщил результаты мониторинга цен на продукты в республике.
По данным ведомства, наибольший скачок цен коснулся свежих помидор, он составил 4% и достиг в среднем 87,18 рубля.
Яблоки стали дороже на 2,4%, их цена составляет примерно 104,81 рубля. Подорожала также колбаса (на 2,7%), курица (на 1,6%), маргарин (1,4%) и мороженная рыба (на 1,9%).
Подешевели, в свою очередь, свежие огурцы – на 7,9%, репчатый лук (на 2,9%), капуста (на 1,9%) и морковь (на 1,7%).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей