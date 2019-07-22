В Башкирии подскочили цены на помидоры, яблоки и колбасу

Башкортостанстат сообщил результаты мониторинга цен на продукты в республике.

По данным ведомства, наибольший скачок цен коснулся свежих помидор, он составил 4% и достиг в среднем 87,18 рубля.

Яблоки стали дороже на 2,4%, их цена составляет примерно 104,81 рубля. Подорожала также колбаса (на 2,7%), курица (на 1,6%), маргарин (1,4%) и мороженная рыба (на 1,9%).