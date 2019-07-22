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Со счетов клиентов российских банков мошенники пытались украсть более 24 млрд рублей
22 июля, 18:46Экономика
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По сведениям СМИ с января по июль текущего года специалистами «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-Банка», «Почта Банка» и МКБ было предотвращено хищений на сумму свыше 24 миллиардов рублей.
Преступники хотели украсть деньги у клиентов финансовых организаций. Об этом информирует RNS.
Так в целом с начала года работники «Сбербанка» не допустили хищений со счетов своих клиентов 18 миллиардов рублей. Экспертам ВТБ удалось не допустить кражи 5,4 миллиарда рублей, «Альфа-Банка» — не менее 700 миллионов рублей, «Почта Банка» — 135 миллионов рублей, а МКБ — 10 миллионов рублей. Получается, что только у клиентов этих банков злоумышленники пытались похитить свыше 24 миллиардов рублей.
В Банке России указанную выше статистику не прокомментировали. По данным регулятора, в минувшем году у мошенников получилось похитить со счетов россиян более 1,38 миллиарда рублей. Это на 44% больше чем было украдено в 2017 году.
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