Со счетов клиентов российских банков мошенники пытались украсть более 24 млрд рублей

Так в целом с начала года работники «Сбербанка» не допустили хищений со счетов своих клиентов 18 миллиардов рублей. Экспертам ВТБ удалось не допустить кражи 5,4 миллиарда рублей, «Альфа-Банка» — не менее 700 миллионов рублей, «Почта Банка» — 135 миллионов рублей, а МКБ — 10 миллионов рублей. Получается, что только у клиентов этих банков злоумышленники пытались похитить свыше 24 миллиардов рублей.