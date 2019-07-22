Хабиров дал указание поливать улицы в Уфе и Стерлитамаке
22 июля, 10:49ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Эти меры связаны с аномальной жарой.
Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров начал общение с подчиненными с рекомендаций главам муниципалитетов обратить внимание на ситуацию на улицах.
По его мнению, установившуюся в регионе аномальную жару можно смягчать при помощи поливания улиц. Особенно врио главы Башкирии выделил города Уфу и Стерлитамак.
- Прошу оперативно реагировать на погодную ситуацию, - обратился Радий Хабиров ко всем главам городов и районов.
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