Хабиров дал указание поливать улицы в Уфе и Стерлитамаке

Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров начал общение с подчиненными с рекомендаций главам муниципалитетов обратить внимание на ситуацию на улицах.

По его мнению, установившуюся в регионе аномальную жару можно смягчать при помощи поливания улиц. Особенно врио главы Башкирии выделил города Уфу и Стерлитамак.