Глава ТПП РБ Тимур Хакимов: «Башкирия включила инвесторам «зеленый свет»
Участники делегации из Франции оценили нашу республику как край передовых технологий.
В Торгово-промышленной палате Башкирии состоялась встреча с главой делегации Франции в Башкирии - Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Российской Федерации Сильви Берманн.
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов, представляя республику как привлекательную инвестиционную площадку, обратил внимание гостей на сосредоточение в Башкирии сразу нескольких преимущественных позиций. Прежде всего, это логистическое расположение на «Великом Шелковом пути», крупнейший нефтехимический комплекс, высокий кадровый потенциал, а также уникальные преференции для инвесторов и неисчерпаемые возможности для делового, этно- и оздоровительного туризма.
- Башкирия уже открыла прямое авиасообщение в Вену, открывает представительства в странах Европы, в Турции, - сказал Тимур Хакимов. – Льготы и преференции, предоставляемые руководством республики инвесторам, являются беспрецедентными для регионов России, и при этом инвестору не нужно никуда ходить. Достаточно обратиться в Торгово-промышленную палату, и мы проведем всю необходимую подготовительную работу, наши двери открыты для инвестора.
Госпожа Сильви Берманн в ответном слове отозвалась об Уфе и Башкирии как о крае передовых технологий и заверила, что сотрудничество между Францией и Башкирией будет продолжено. Она пригласила башкирских предпринимателей в октябре приехать в Париж на встречу представителей малого и среднего бизнеса и заявила, что всю полученную информацию об условиях и возможностях инвестирования представит в Париж.