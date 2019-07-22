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Глава ТПП РБ Тимур Хакимов: «Башкирия включила инвесторам «зеленый свет»
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Глава ТПП РБ Тимур Хакимов: «Башкирия включила инвесторам «зеленый свет»

22 июля, 16:21ЭкономикаТатьяна МайороваФото: ТПП РБ
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