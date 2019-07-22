«Делать меньше ненужной работы»: врио главы Башкирии рассказал, будут ли сокращения
Радий Хабиров постарался развеять тревожные слухи.
Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра экономического развития РБ Лилия Мазитова доложила о ситуации с повышением производительности труда на предприятиях республики. Напомним, данная тема стала особенно активно обсуждаться в рамках соответствующего общефедерального национального проекта. К тому же, как напомнила Лилия Мазитова, Башкирия с позапрошлого года числится в составе семи пилотных участников приоритетной программы повышения производительности труда и поддержки занятости.
- Активность нашей республики в этом направлении отмечена на федеральном уровне, - сообщила докладчица.
По ее словам, по проекту адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях предусмотрено федеральное финансирование, причем Башкирия тут оказалась в числе немногих регионов, кто смог привлечь значительный объем федеральных денег - 112,5 миллиона рублей.
Освоение этих средств будет осуществляться посредством выделения грантов в форме субсидий по итогам конкурса, итоги которого будут известны к сентябрю. Одним из направлений, по которому будут использованы средства, - это привлечение внешних консультантов на предприятиях. Зачастую речь будет идти о постижении работниками азов бережливого производства, предполагающего оптимизацию рабочего процесса.
Среди прочих вопросов наибольшее внимание участников совещания привлекли целевые индикаторы. Дело в том, что в текущем году Башкирия в рамках нацпроекта рост производительности труда на уровне 102,3 процента, а за шесть следующих лет этот показатель должен вырасти на 30 процентов. Для выполнения таких серьезных планов нужно вовлечь в проект 196 предприятий, обучить 1661 человека, и 50 – должны войти в проект уже в этом году.
Сейчас участниками нацпроекта являются 28 организаций из Башкирии, переобучено уже 242 работника. Как результат: на предприятиях, где уже внедрены принципы бережливого производства, произошла очевидная оптимизация, выразившаяся в сокращении времени протекания процессов, объемов незавершенного производства, что в конечном итоге воплощается в рост производительности труда. Сегодня этот показатель достиг 34 процента.
- Когда мы начинаем рассказывать о производительности труда, люди сразу думают, что им придется работать больше, а потом их сократят. Но ведь речь не об этом. Рост производительности труда обернется тем, что люди станут делать меньше ненужной работы. Именно это даст положительный эффект. Никто никого сокращать не будет, - подчеркнул по окончании доклада врио главы Башкирии Радий Хабиров.