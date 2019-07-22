«Делать меньше ненужной работы»: врио главы Башкирии рассказал, будут ли сокращения

Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра экономического развития РБ Лилия Мазитова доложила о ситуации с повышением производительности труда на предприятиях республики. Напомним, данная тема стала особенно активно обсуждаться в рамках соответствующего общефедерального национального проекта. К тому же, как напомнила Лилия Мазитова, Башкирия с позапрошлого года числится в составе семи пилотных участников приоритетной программы повышения производительности труда и поддержки занятости.

- Активность нашей республики в этом направлении отмечена на федеральном уровне, - сообщила докладчица.

По ее словам, по проекту адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях предусмотрено федеральное финансирование, причем Башкирия тут оказалась в числе немногих регионов, кто смог привлечь значительный объем федеральных денег - 112,5 миллиона рублей.

Освоение этих средств будет осуществляться посредством выделения грантов в форме субсидий по итогам конкурса, итоги которого будут известны к сентябрю. Одним из направлений, по которому будут использованы средства, - это привлечение внешних консультантов на предприятиях. Зачастую речь будет идти о постижении работниками азов бережливого производства, предполагающего оптимизацию рабочего процесса.

Среди прочих вопросов наибольшее внимание участников совещания привлекли целевые индикаторы. Дело в том, что в текущем году Башкирия в рамках нацпроекта рост производительности труда на уровне 102,3 процента, а за шесть следующих лет этот показатель должен вырасти на 30 процентов. Для выполнения таких серьезных планов нужно вовлечь в проект 196 предприятий, обучить 1661 человека, и 50 – должны войти в проект уже в этом году.

Сейчас участниками нацпроекта являются 28 организаций из Башкирии, переобучено уже 242 работника. Как результат: на предприятиях, где уже внедрены принципы бережливого производства, произошла очевидная оптимизация, выразившаяся в сокращении времени протекания процессов, объемов незавершенного производства, что в конечном итоге воплощается в рост производительности труда. Сегодня этот показатель достиг 34 процента.