Башкирия подала семь заявок на создание индустриальных парков

Башкирия впервые направила в минэкономразвития России семь заявок на создание в регионе новых индустриальных парков. Об этом сообщил сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии замминистра промышленности и инновационной политики Башкирии Фарит Гильманов.

По его словам три проекта иже прошли предварительный отбор – это «Объединенный центр обслуживания», «Нижегородский» и «Центр агротехнологий».

Под эти проекты планируется привлечь из федерального бюджета свыше 700 млн рублей для того, чтобы сформировать достойную инженерную инфраструктуру. Из бюджета Башкирии должно быть выделено на данные проекты около 17 млн рублей. Управляющие компании должны также принять участие в реализации проектов, вложив порядка 400 млн рублей. В итоге все эти усилия к 2025 году должны воплотиться в 632 рабочих места и три миллиарда рублей в виде налоговых поступлений на прогнозный период с 2021 по 2029 годы.

Финальные итоги конкурса планируется подвести уже совсем скоро, в августе 2019 года.

- За последние месяцы наша республика прошла серьезный эволюционный путь, изменив свое отношение к индустриальным паркам, теперь мы воспринимаем как драйверы экономики, - отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.