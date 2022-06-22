ЦБ РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО

Центробанк сообщил о регистрации проспекта ценных бумаг публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Отдельные выпуски облигаций, которые предназначены для финансирования проектов по переработке мусора, могут быть верифицированы как зеленые. Первый выпуск облигаций запланирован на эту осень.

Финансы, вырученные от продажи ценных бумаг, направят на развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Об этом пишет tass.ru. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что в пайплайн проектов на этот год уже вошли 10 инициатив, на реализацию которых будет направлено около 20 миллиардов рублей. Роль якорного инвестора всей облигационной программы РЭО взял на себя Россельхозбанк, который с этой целью был докапитализирован правительством на 5 миллиардов рублей. При этом реализация новых проектов оператора вызывает стабильный интерес различных финансовых организаций, включая банки, негосударственные пенсионные фонды и пр. Кроме того, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме РЭО подписал соглашение с банком «Открытие», который планирует приобрести облигации на 10 миллиардов рублей. По словам Буцаева, ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА». В число приоритетных инициатив, которые РЭО намерен реализовать за счет вырученных от продажи ценных бумаг средств, включен комплекс по переработке ТКО в Кингисеппе мощностью 300 тысяч тонн. В проект планируется вложить 2,9 миллиарда рублей, при этом сумма займа ППК «РЭО» достигнет 2,3 миллиарда рублей. Еще одно предприятие будет построено в Магаданской области на средства, вырученным от размещения облигаций на бирже, на основании концессионного соглашения. РЭО вложит в данный проект 4 миллиарда рублей. Суммарный объем инвестиций, который планируется направить на реализацию инициативы, составит 5,7 миллиарда рублей. Замглавы РЭО Сергей Королев отметил, что регистрация проспекта облигаций дает возможность всем гражданам России инвестировать средства в ценные бумаги компании. Такая опция вскоре будет доступна как для финансовых организаций, так и для физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже.

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