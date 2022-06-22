Банк «Траст» заключил соглашения о развитии своих компаний на ПМЭФ-2022

«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии, — заявил председатель правления „Траста“ Александр Соколов. — Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей».