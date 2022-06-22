Банк «Траст» намерен выполнить бизнес-план на 2022 год

Банк непрофильных активов «Траст» выполнит бизнес-план на этот год, невзирая на то, что в последние три месяца наблюдался период нестабильности. Об этом заявил председатель правления «Траста» Александр Соколов на Петербургском экономическом форуме.

В рамках работы ПМЭФ-2022 он заверил, что бизнес-план на 2022 год будет выполнен на 90% уже по итогам первого полугодия. Об этом пишет информационное агентство interfax.ru. «Пока мы движемся по своей стратегии четко, без изменений», — заверил Соколов. С определенными трудностями банк столкнулся, по его словам, в течение предыдущих трех месяцев, когда размер ключевой ставки находился на довольно высокой отметке. Именно по этой причине остались не закрытыми несколько сделок, констатировал официальный представитель банка «Траст». «Но интерес к активам уже возвращается. За последние месяцы мы закрыли несколько сделок. До конца года планируем выполнить бизнес-план. Да, некоторые сделки были вынуждены перенести, но за второе полугодие мы это восполним, — заверил Соколов. — Деньги в Центробанк мы возвращаем по графику, никаких изменений нет. Более того, мы ожидаем, что по итогам первого полугодия выполним бизнес-план примерно на 90 процентов». Долгосрочной стратегией банка «Траст» предусмотрено, что до конца 2023 года он вернет Центральному банку России 482 миллиарда рублей. По состоянию на 1 апреля текущего года стратегия была выполнена на 100,4% за счет справедливой стоимости в 175 миллиардов рублей и сборов — в 309 миллиардов рублей.

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