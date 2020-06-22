Нефть Brent начала падать в цене

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Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE начала падать.
Как сообщает газета “Известия”, по данным на 8:41 по московскому времени, стоимость августовский фьючерсов составило 42,02 доллара за баррель нефти. Спустя минуту стоимость поднялась до 42,06 долларов.
В то же время WTI также продемонстрировала отрицательную динамику на торгах в Нью-Йорке. Августовские фьючерсы снизились до 39,48 долларов за баррель.
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