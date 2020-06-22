БМК произвел 20-миллионную тонну метизов

Таким объемом можно загрузить около 300 тысяч железнодорожных вагонов. Длина такого поезда составляет более 4 тысяч километров, что равняется протяженности территории России с севера на юг.

Юбилейную тонну произвели 18 июня в самом крупном сталепроволочном цехе БМК, где выпускается самый широкий сортамент продукции предприятия из порядка 200 марок стали от гвоздей и проволоки различного назначения до арматурных прядей. 20-милионную тонну изготовила смена мастера цеха легированной проволоки №11 Андрея Слепова, ею стала оцинкованная проволока для сеток, используемых в строительной отрасли.

Фото: пресс-служба БМК

Производство метизов на Белорецком металлургическом комбинате освоили в 1914 году, когда 28 июля был запущен в работу проволочно-гвоздильный завод. Именно эта дата считается рождением сталепроволочного производства БМК. Первой продукцией стали телеграфная и колючая проволока, а также гвозди.

За более чем 100-летнюю историю сталепроволочно-канатного производства на предприятии впервые в стране были открыты, разработаны и внедрены новые перспективные виды метизной продукции и технологии, которые впоследствии стали применятся и на других отечественных заводах. Благодаря чему на комбинате был освоен широкий сортамент метизов.

В первые годы Великой Отечественной войны БМК (Сталепроволочно-канатный завод №706 с позывным кодом «Жемчужина») сыграл важнейшую роль, став практически единственным поставщиком уникальной метизной продукции для танковых, авиационных, артиллерийских, оружейных заводов страны.

Фото: пресс-служба БМК

Сегодня среди продукции БМК есть и настоящий эксклюзив: это микропроволока различных диаметров, в том числе в несколько раз тоньше человеческого волоса, шарикоподшипниковая и пружинная термически обработанная проволока, маломагнитные, многопрядные, нержавеющие канаты, а также канаты с полимерным покрытием.

«Достигнутый рубеж – результат труда многих поколений белорецких металлургов, их мастерства и профессионализма. За эти 106 лет БМК выпустил огромное количество метизной продукции практически для всех отраслей промышленности: от основных до высокотехнологичных. Поздравляю всех ветеранов и коллектив предприятия со знаменательным событием и желаю не останавливаться на достигнутом», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Справка

АО «Белорецкий металлургический комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».