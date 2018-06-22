В аграрных регионах Поволжья возросла вероятность развития ЧС

Большинство основных аграрных регионов Поволжья по состоянию на середину июня находились в зоне влияния неблагоприятных природных явлений, которые привели к отставанию роста сельхозкультур на 10-30% по сравнению со средними многолетними показателями. Об этом свидетельствуют результаты сводного анализа Национального союза агростраховщиков, проведенные на основе данных космического мониторинга.

- По состоянию на середину июня практически все регионы, расположенные по южной границе России от Калмыкии до Новосибирской области, находились в «красной зоне», в которой задержка развития растений составила от 10 до 30% по отношению к средним многолетним значениям, – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. – Вероятность объявления чрезвычайной ситуации в регионах этой зоны в связи с потерями в аграрном секторе НСА оценивает как повышенную.

- В Поволжье особенностью текущего сезона стало сочетание сразу нескольких неблагоприятных для растениеводства факторов, – пояснил президент НСА. – Отсутствие существенных осадков в мае и снижение температурного фона в конце мая и первой декаде июня задержали рост посевов. В результате этих явлений снижение показателей темпов роста сельхозкультур, оцениваемое по индексу NDVI, отмечается с начала июня на всей территории региона в Саратовской области – на 20-30%, в Самарской области – на 10-20% также на всей территории.

В Республике Татарстан в зоне риска по этой же причине оказались юго-восточные районы, в Башкирии – ряд районов на западе республики, а также ее восточный край, прилегающий к Челябинской области.

Реализация выраженно опасного агроклиматического сценария наблюдается в Оренбургской (отклонение в развитии культур составляет от 10 до 30% от нормы), Челябинской (отставание на 20-30% от нормы) и Курганской (отставание на 20-30%) областях.

Для этих регионов дополнительным негативным фактором стала бесснежная зима, следствием которой стало снижение уровня накопительных осадков в почве значительно ниже средних многолетних значений. Дефицит влаги в почве в целом не был компенсирован, даже несмотря на осадки в конце мая – начале июня, прошедшие в некоторых районах.

Ситуацию усугубил пониженный температурный фон (на 5-10 градусов ниже нормы, в Курганской области – снижение ночной температуры до отрицательных значений в конце мая).