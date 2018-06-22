«Россети» планируют выплатить рекордные дивиденды – Павел Ливинский

Об эффективности работы «Россетей» свидетельствуют и цифры отчетности. Например, в первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выручка увеличилась на 12,8%. При этом чистая прибыль подросла сразу на 40%. На 17% улучшился показатель EBITDA, объем свободного денежного потока вырос на 15,5%.

Глава компании считает, что хорошие показатели зависят и от качественного изменения работы подразделений. Так, в 2017 году в регионах стали чаще проводить тренировки на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, изменились подходы к обучению персонала. На риск-ориентированную модель переведена работа по модернизации оборудования. Все это привело к тому, что сбоев в работе региональных сетей стало меньше. А значит, сокращаются издержки во время вынужденного аварийного простоя, уменьшаются затраты на восстановительные работы, а персонал больше времени уделяет плановому ремонту, не отвлекаясь на экстренные случаи. Ливинский подчеркнул, что главной целью менеджмента «Россетей» остается стабильное финансово-экономическое положение компании, эффективная работа всех структур. При достижении этих целей довольны будут и акционеры, и потребители, сказал гендиректор.