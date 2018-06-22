Госсобрание Башкирии приняло отчет правительства по бюджету 2017 года

Министр финансов Башкирии Рида Субханкулова сегодня на пленарном заседании Госсобрания РБ отчиталась об исполнении бюджета в 2017 году.

- В бюджетную систему Российской Федерации в 2017 году было собрано 496,5 млрд руб, - сообщила Рида Субханкулова. – Это 101% к плану. В том числе налоговые и неналоговые платежи – 342 млрд руб.

- Из этих денег в консолидированный бюджет республики поступило более 167 млрд рублей, или 48% налоговых и неналоговых платежей, собранных на территории республики, - сказала она. – В рейтинге регионов России по объему поступлений мы занимаем 11 место.

Традиционно львиная доля налогов (почти 90%) приходится на налоги на прибыль, доходы физических лиц, акцизы и имущественные налоги.