Уфа обогнала Казань по уровню средней зарплаты

Столица Башкирии оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе по этому показателю.
Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены свежие результаты рейтинга по уровню средней зарплаты среди городов-миллионников. Как оказалось, Уфа выглядит на этом фоне вполне респектабельно с показателем средней зарплаты в 41 228 рублей. При этом столица Башкирии занимает второе место в ПФО после Нижнего Новгорода, а за ней следуют Пермь и Казань.
Глава города Ирек Ялалов посчитал, что в этом присутствует заслуга промышленных предприятий, которые стабилизировали зарплату. При этом он отметил, что с представителями малого и среднего бизнеса по-прежнему остаются проблемы, потому что получить достоверную информацию об уровне зарплаты у некоторых из них сложно.
- Если официальная зарплата в фирме 12 тысяч рублей, а возле офиса припаркованы «Порши Кайены» и «Гелендвагены», это о многом говорит. Налоговикам нужно все-таки обращать внимание на такие моменты и внимательнее проверять работу малого и среднего бизнеса, - сказал Ирек Ялалов.