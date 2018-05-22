Уфа обогнала Казань по уровню средней зарплаты

Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены свежие результаты рейтинга по уровню средней зарплаты среди городов-миллионников. Как оказалось, Уфа выглядит на этом фоне вполне респектабельно с показателем средней зарплаты в 41 228 рублей. При этом столица Башкирии занимает второе место в ПФО после Нижнего Новгорода, а за ней следуют Пермь и Казань.

Глава города Ирек Ялалов посчитал, что в этом присутствует заслуга промышленных предприятий, которые стабилизировали зарплату. При этом он отметил, что с представителями малого и среднего бизнеса по-прежнему остаются проблемы, потому что получить достоверную информацию об уровне зарплаты у некоторых из них сложно.