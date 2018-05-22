«АвтоВАЗ» снимет с производства автомобили Lada Priora - СМИ
Сегодня, 10:24ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: Википедия
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Это произойдет в июле.
«АвтоВАЗ» прекратит в июле сборку автомобилей Lada Priora, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров дилерских компаний Lada. Им письменно сообщил об этом автозавод.
Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей Granta и Kalina. Правда, «АвтоВАЗ» не прекратит совсем их производство, завод будет выпускать рестайлинговые модели в X-стиле.
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