Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций

Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций
Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций
Вчера, 08:57ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: пресс-служба правительства Башкирии
О том, что необходимо делать правительству для того, чтобы развивать нынешнее партнерство с зарубежными компаниями премьер-министр рассказал на круглом столе Ассамблеи народов Евразии в Башкирии 21 апреля в Уфе.

Андрей Назаров заявил, что реальный зарубежный бизнес продолжает работать в Башкирии. Вчера, 21 апреля в Уфе состоялось мероприятие, в ходе которого бизнес-партнеры Башкирии из-за рубежа и конкретно некоммерческая ассоциация «Sant’Agostino» и премьер-министр региона Андрей Назаров обсуждали то как будет продолжаться сотрудничество в условиях санкций, и то как его будут развивать, в том числе и с помощью самой Ассамблеи, которая по словам Назарова должна стать мостом экономического взаимодействия и культурной интеграции между странами.

Были озвучены и конкретные меры, такие как например отладка логистики и внедрение новых инструментов, которые и будут развивать внешнеэкономические связи. Прозвучали планы властей об увеличении компенсации затрат бизнесменов на перевозку экспортной продукции до 90%, но ограничена эта компенсация будет суммой в 8 миллионов рублей. Облегчить планируют и сертификацию товаров, которые должны оказаться на рынке зарубежных стран. Разумеется дружественных.

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