Уральские миллиардеры потеряли за год половину своих миллиардов

Уральские миллиардеры потеряли за год половину своих миллиардов

Уральские миллиардеры потеряли за год половину своих миллиардов

Вчера, 18:32
Экономика
Фото: pxhere.com
Опубликованный финансово-экономическим изданием Forbes традиционный список из восьмидесяти восьми самых богатых предпринимателей России показал, что миллиардеры, имеющие активы в Уральском федеральном округе (УрФО) за последний год лишились значительной части своих средств.

Так, состояние акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Бокарева стало меньше на 1,3 млрд долларов и на сегодняшний день составляет 1,2 млрд, а челябинский миллиардер, основатель «Технониколь» Игорь Рыбаков остался с 1,1 млрд долларов, оставшись без 900 млн, пишут «Народные новости».

Аналогично обстоят дела и с состоянием крупнейшего российского бизнесмена Виктора Вексельберга, контролирующего бизнес-группу «Ренова» — его активы за последние двенадцать месяцев сократились на 3,5 млрд долларов и сейчас исчисляются 5,5 млрд. Расстались с частью своих финансов также бывший президент «Евраза» Александр Фролов, потерявший за год 1,1 млрд долларов из 3,4 млрд и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, лишившийся 5,2 млрд долларов из 7 млрд.

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