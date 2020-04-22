В Башкирии объяснили, как получить кредитные каникулы из-за коронавируса

В пресс-службе Нацбанка сообщили, что жители республики могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.

Согласно законопроекту заемщик может получить отсрочку по погашению суммы долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться за помощью можно до 30 сентября текущего года.

Право на каникулы получают заемщики, доход которых снизился более чем на 30 процентов. Оформить каникулы можно без подтверждающих доход документов, их можно предоставить в течение 90 дней.