В Башкирии объяснили, как получить кредитные каникулы из-за коронавируса
Условия для оформления кредитных каникул озвучили в Нацбанке Башкирии.
В пресс-службе Нацбанка сообщили, что жители республики могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.
Согласно законопроекту заемщик может получить отсрочку по погашению суммы долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться за помощью можно до 30 сентября текущего года.
Право на каникулы получают заемщики, доход которых снизился более чем на 30 процентов. Оформить каникулы можно без подтверждающих доход документов, их можно предоставить в течение 90 дней.
Максимальный размер при этом также установлен. Для кредитных карт – 100 тысяч рублей, по потребительским кредитам – 250 тысяч рублей для физлиц и 300 тысяч для ИП, по автокредитам – 600 тысяч рублей, по ипотеке – 2 млн рублей. Заявление можно рассмотреть в течение пяти рабочих дней.