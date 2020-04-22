Фото: pxhere.com
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро
22 апреля, 22:40Экономика
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В среду на открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил падение по отношению к американской и европейской валюте.
Доллар прибавил 38 копеек и достиг 77,46 рублей. Евро вырос на 45 копеек до 84,17 рублей. Об этом пишет russian.rt.com.
В последние месяцы российская национальная валюта демонстрирует отрицательную динамику на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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