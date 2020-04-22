Правительство Башкирии договорилось с пятью крупными банками о поддержке их клиентов

Правительство Башкирии подписало меморандум с пятью крупными банками. Подробности сообщили в пресс-службе башкирского Кабинета министров.

По данным пресс-службы, целью соглашения является поддержка бизнеса и сферы экономики в целом. В подписанном документе учтены меры для снижения рисков в случаях, если клиенты кредитных организаций не смогут вносить платежи. Тогда им должны предлагать такой инструмент, как рефинансирование ранее выданных кредитов.

Помимо этого, власти надеются, что подобное соглашение станет основой для дальнейших совместных проектов, например, в сфере финансирования строительства недвижимости. Но до этого дело дойдет, скорее всего, уже после пандемии.

— От кредитных организаций будет определен ответственный сотрудник для оперативного решения вопросов, с которыми граждане и предприниматели обращаются в ситуационный центр, — уточнил первый вице-премьер Андрей Назаров.