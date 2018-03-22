В приоритетные проекты включили «Башкирскую деревню»

В Башкирии запланировано возведение двух новых гостиничных корпусов в Гафурийском районе республики и речного терминала под перевалку светлых нефтепродуктов на территории города Агидель. Все они уж включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития Башкирии.

Первый инвестпроект будет реализован в два этапа. Первый из них называется «Гостиничное хозяйство» и включает строительство двух трехэтажных корпусов и отдельно стоящего здания кафе. В каждом из корпусов гостиницы будет по 50 номеров комфорт-класса.

Второй этап инвестпроекта назвали «Башкирской деревней», в нем 12 бревенчатых домов комфорт-класса и три бревенчатых дома VIP-класса. Все постройки будут облагорожены террасами и мангальной зоной. В отделке домов будет использоваться национальный стиль.

Общий объем инвестиций в проект составит 302 млн рублей, будет создано 100 новых рабочих мест, включая рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что проект будет реализован за два года.

Второй проект - терминал под перевалку светлых нефтепродуктов на территории города Агидель – курирует Корпорация развития РБ. Общий объем инвестиций – 345 млн рублей, количество новых рабочих мест – 31. Он также должен быть завершен за два года.

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