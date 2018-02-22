В УГНТУ открыли брендированную экспозицию «Роснефти» и «Башнефти»

Экспозиция размещена в главном корпусе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Компания «Роснефть» продолжает уделять пристальное внимание качеству подготовки специалистов нефтегазовой отрасли. В рамках такого сотрудничества 21 февраля в главном корпусе Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялось открытие брендированной экспозиции нефтяной компании. В торжественном мероприятии приняли участие начальник управления кадрового сопровождения Департамента кадров «Роснефти» Юрий Белый, руководитель Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Михаил Графинин и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Открывая бренд-зону, Рамиль Бахтизин пояснил, что это важное событие в жизни университета.

- Открытие экспозиции – это не просто стены, красивые картинки. Это продолжение той большой работы, которую мы ведем с компаниями «Роснефть» и «Башнефть» по созданию условий для наших студентов для получения высокой квалификации, качества образования, и одновременно, конечно, стараемся предоставить нашим студентам возможность пользоваться самым современным оборудованием, - сказал он.

Михаил Графинин подчеркнул, насколько это событие важно для компании.

- Для «Башнефти» это очень значимое событие, поскольку это еще один шаг в реальном интеграционном процессе компаний «Роснефть» и «Башнефть». Здесь видно зримое присутствие «Роснефти», которое не только будет способствовать увеличению значимости Уфимского государственного нефтяного университета, но и подчеркнет связь «Роснефти» и УГНТУ, - сказал он.

Начальник Управления кадрового сопровождения Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» Юрий Белый напомнил, что сотрудничество УГНТУ и компании продолжается более 15 лет, а уфимский нефтяной стал первым в стране вузом, с кем «Роснефть» заключила соглашение о сотрудничестве.

- Наше сотрудничество развивается, в первую очередь, по направлению подготовки кадров. Мы совместно работаем над инновационными проектами. Компания оказывает поддержку университету по обновлению материально-технической базы. Нами сделано уже очень много совместных проектов. Так, в прошлом году открыта именная лаборатория технологии нефтехимических процессов. Работают три базовые кафедры, специализированные магистерские программы при поддержке наших корпоративных институтов «РН-УфаНИПИнефть» и «БашНИПИнефть», - поделился Юрий Белый.

Он сообщил, что в ближайшее время в вузе планируется создание специализированной магистерской программы по организационному развитию и подготовке специалистов по управлению персоналом в нефтяной отрасли.

Но самым важным проектом на ближайшие годы станет создание на базе горно-нефтяного факультета (один из основных факультетов вуза) научно-образовательного центра НК «Роснефть» - УГНТУ. Инвестиции в проект будут выделены компаниями «Роснефть» и «Башнефть», самим УГНТУ, а также правительством Башкирии. Идея создания в Уфе центра по подготовке специалистов нефтегазовой отрасли поддержана министерством образования и науки РФ.

- В результате этого проекта будет обновлена материально-техническая база. Я имею в виду не только стены и ремонтные работы. В первую очередь, это лабораторное оборудование, без которого невозможно сегодня вести учебный процесс, - сказал Рамиль Бахтизин. - Основной изюминкой этого проекта является модернизация буровой установки, которая вмонтирована в наш корпус. Она функционирует уже много лет, и вот сейчас, с изменением технологии бурения, мы внесем коррективы в эту установку, и тогда она уже будет отвечать современным требованиям. Кроме того, в научно-образовательном центре «Роснефти» — УГНТУ будут вестись занятия при поддержке специалистов различных структур «Башнефти» и «Роснефти». Мы также рассматриваем этот проект как сетевой — для организаций и вузов Башкортостана. Так что все, у кого есть соответствующие компетенции и интересы, смогут иметь сюда доступ. Я надеюсь, что результаты не заставят себя долго ждать, и мы получим специалистов, которые будут нарасхват в нефтегазовых компаниях.

Рамиль Бахтизин также напомнил, что осенью прошлого года в УГНТУ открылась именная лаборатория ПАО «Уфаоргсинтез» - «Технология нефтехимических процессов».