В Уфе вкладчики «УралКапиталБанка» получат компенсации

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладов вкладчикам и индивидуальным предпринимателям кредитной организации ООО «УралКапиталБанк», сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».