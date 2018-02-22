В Уфе вкладчики «УралКапиталБанка» получат компенсации

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Компенсацию будет выплачивать ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладов вкладчикам и индивидуальным предпринимателям кредитной организации ООО «УралКапиталБанк», сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Заявления начнут принимать 28 февраля 2018 года. Более подробная информация о месте, времени, форме и порядке подачи заявлений появится 27 февраля здесь.
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