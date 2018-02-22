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В Башкирии изменили бюджет на 2018 год и два последующих года
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В Башкирии изменили бюджет на 2018 год и два последующих года

Сегодня, 14:22ЭкономикаРазиф Абдуллин
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