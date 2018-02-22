В Башкирии изменили бюджет на 2018 год и два последующих года

Поправки в закон о бюджете приняли сегодня на пленарном заседании парламента.

Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в закон о бюджете республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Это было вызвано целым рядом причин, объяснила министр финансов республики Рида Субханкулова, в том числе увеличением плановых поступлений от акцизов на нефтепродукты, алкоголь и пиво, ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета, изменением объема на 5 млрд руб ежегодно Республиканской адресной инвестиционной программы в связи со 100-летием образования республики, увеличением объемов расходов Дорожного фонда, расходами на зарплату отдельных категорий работников бюджетной сферы, перераспределением средств внутри бюджета, планируемым получением бюджетного кредита из федерального бюджета и досрочным погашением 2,5 млрд руб банковских кредитов.

- Расходы Дорожного фонда вырастут в 2018 году на 5,9 млрд руб, в 2019 – на 2,486 млрд руб, в 2020 – на 2,115 млрд руб, - сказала Рида Субханкулова. – В том числе за счет средств бюджетного кредита на создание Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» (2,05 млрд руб – 2018 год, 1,5 млрд руб – 2019 год, 1 млрд руб – 2020 год).