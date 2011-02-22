Приемным родителям выплатят почти 170 млн рублей
23 февраля 2011, 01:13Экономика
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169 млн 992 тыс. рублей получат бюджеты муниципальных районов и городских округов Башкирии в качестве субвенций на выплату денежного вознаграждения приемным родителям. Сумма субвенций варьируется от 578,5 тыс. рублей Ермекеевскому району, до 18,3 млн рублей – Уфе.
169 млн 992 тыс. рублей получат бюджеты муниципальных районов и городских округов Башкирии в качестве субвенций на выплату денежного вознаграждения приемным родителям. Сумма субвенций варьируется от 578,5 тыс. рублей Ермекеевскому району, до 18,3 млн рублей – Уфе.
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