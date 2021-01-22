Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Золотой Меркурий»

Участие в федеральном конкурсе члены ТПП Республики Башкортостан принимают уже более 10 лет. По итогам 2019 года победителем в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг» стал ПАО НПП ВНИИГИС, а лауреатом конкурса в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» - ПАО «ОДК Уфимское моторостроительное производственное объединение». А всего от ТПП РБ на федеральный экспертный совет было подано девять заявок, рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.