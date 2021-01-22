Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Золотой Меркурий»

Предпринимателей Башкирии приглашают на конкурс «Золотой Меркурий»

22 января , 11:13ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: tpprf.ru
Торгово-промышленная палата Башкирии принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий».

Торгово-промышленная палата РБ начала прием заявок на региональный этап конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года.

Как сообщили в ТПП РБ, победителей ждут торжественное награждение, дипломы ТПП РФ, эксклюзивные статуэтки «Золотой Меркурий» и ценные призы.

Участие в федеральном конкурсе члены ТПП Республики Башкортостан принимают уже более 10 лет. По итогам 2019 года победителем в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг» стал ПАО НПП ВНИИГИС, а лауреатом конкурса в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» - ПАО «ОДК Уфимское моторостроительное производственное объединение». А всего от ТПП РБ на федеральный экспертный совет было подано девять заявок, рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

По уточненным данным, принять участие во всероссийском конкурсе можно, подав заявку по следующим номинациям: «Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие России». Кроме того, компании могут попробовать свои силы в специальных номинациях федерального этапа.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 21 февраля текущего года. Заявки и полный пакет документов принимаются по адресу: г.Уфа, ул.К. Маркса 3, кабинет 102. Контактное лицо: директор департамента ТПП РБ по работе с членами, предприятиями и предпринимателями Иван Лялин, тел +7(347)276-86-43, +79174104385, эл.почта ivan@tpprb.ru.

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