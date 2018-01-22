В Башкирии налоговики следят за доходами 11 тысяч предпринимателей онлайн

В 2017 году в Башкирии внедрено более 34,1 тысяч онлайн-касс. Свою ежедневную подотчетность налоговикам теперь предоставляют более 11 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно ФЗ-54, ряду юрлиц работать без онлайн-касса можно было лишь до 1 июля 2017 года. Однако, как пояснили в УФНС Башкирии, в связи с тем, что заводами-изготовителями были допущены срывы поставок комплектующих, внедрение новых касс продолжалось до конца прошлого года.

Под следующий этап внедрения онлайн-касс - до 1 июля 2018 года - подпадают организации торговли с такими налоговыми режимами, как ЕНВД (Единый налог на вменённый доход - прим.ред.) и патенты. Также на новые кассы должны перейти предприятия общепита и организации торговли, имеющие наемных работников, - пояснили в пресс-службе УФНС.