В Башкирии налоговики следят за доходами 11 тысяч предпринимателей онлайн
Согласно ФЗ-54, ряду юрлиц работать без онлайн-касса можно было лишь до 1 июля 2017 года. Однако, как пояснили в УФНС Башкирии, в связи с тем, что заводами-изготовителями были допущены срывы поставок комплектующих, внедрение новых касс продолжалось до конца прошлого года.
Под следующий этап внедрения онлайн-касс - до 1 июля 2018 года - подпадают организации торговли с такими налоговыми режимами, как ЕНВД (Единый налог на вменённый доход - прим.ред.) и патенты. Также на новые кассы должны перейти предприятия общепита и организации торговли, имеющие наемных работников, - пояснили в пресс-службе УФНС.
За каждую приобретенную кассу предприниматели смогут получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей. Но это возможно лишь если кассовые аппарат приобретен до 1 июля 2018 года.