Рустэм Хамитов: Больше промышленности и меньше жилья

Глава Башкирии выступил перед депутатами республиканского парламента.

Сегодня глава республики Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в Уфе. Он поздравил депутатов с наступающим Новым годом и остановился на итогах уходящего года.

- Главным результатом 2017 года считаю сохранение общей устойчивости нашей экономики, сбалансированности бюджета, выполнение всех принятых на себя социальных обязательств, - сказал Рустэм Хамитов. - В целом принимаемые Правительством республики «антикризисные» меры позволили добиться показателей, опережающих средние по стране.

По словам Рустэма Хамитова, экономика в республике выросла. Так, промышленность за 11 месяцев текущего года выросла на 2,3 процента, высокими темпами развивается лёгкая, текстильная, бумажная, пищевая отрасль, производство металлических изделий.

- Неплохо идёт химическая промышленность, - сказал Рустэм Хамитов. - На три процента вырос грузооборот. На сегодняшний день введено более 2 млн кв. м жилья. Итоговая цифра будет в пределах 2,5 млн кв. м. Это меньше, чем в 2016 году, но это, как говорится, запросы рынка. Сколько рынок требует, берёт, столько жилья и возводят строители.

В Башкирии был достигнут высокий за последнее десятилетие урожаюй зерновых – около 4 млн тонн, и сельское хозяйство выросло на 2,5 процента по итогам 11 месяцев.

- Мы в республике в этом году перейдем такой знаковый для сельского хозяйства показатель, как средний надой – 5 тысяч кг молока от одной коровы, - отметил глава региона. - Хочу сказать, что это происходит в первый раз. Пять лет назад средний надой в республике был 3 800 кг. Нам потребовалось 4-4,5 года, чтобы преодолеть 5-тысячный рубеж. Это, конечно же, не предел. Уверен, что в ближайшие три-четыре года мы достигнем рубежа в 6 тысяч кг молока от одной коровы. Собственно говоря, это будет уже приличным, солидным результатом.

Затем Рустэм Хамитов остановился на реализации крупных и крупнейших инвестиционных проектов.

- «Газпром нефтехим Салават» открыл производство акриловой кислоты и бутилакрилата, - отметил он. - Сумма инвестиций, направленных на эту стройку, составляет 40 млрд рублей. Создано около 500 новых рабочих мест.

Компания Lasselsberger начала реализацию проекта по строительству в Абзелиловском районе завода, который будет производить белый цемент и сухие строительные смеси. Этот проект стоимостью 200 млн евро предполагает создание минимум 350-400 новых рабочих мест в Зауралье.

- Уже завершается строительство второго завода австрийской компании Kronospan по выпуску ориентированно-стружечных плит, - сказал Хамитов. - В этом году компанией направлены в стройку более 10 млрд рублей. Первая продукция ожидается в первом полугодии 2018 года.

Также глава региона рассказал о том, что в Москве в линейке новых автобусов «НЕФАЗ» был представлен электробус, а также первый российский автобус для аэропортов. Собранный в Нефтекамске совместно с компанией Bell из ЮАР первый шарнирно-сочленённый самосвал грузоподъемностью 33 тонны проходит испытания на Сибайском ГОКе. Результаты этих испытаний хорошие. Это значит, что в Нефтекамске будут производить такую машину.

- Плавающие вездеходы машиностроительной компании «Витязь» пополнили технопарк российской группировки войск в Арктике, - напомнил Рустэм Хамитов. - Если три-четыре года назад они производились штучно, то сегодня это уже серийное производство.

- В энергетике введена в эксплуатацию Исянгуловская солнечная электростанция, - поделился Рустэм Хамитов. - Вообще по солнечной электроэнергетике мы становимся одними из лидеров в Российской Федерации. Конечно же, это направление будем наращивать. Кроме того, скоро, буквально через два-три месяца, начнёт работу новая Затонская ТЭЦ с двумя парогазовыми установками суммарной мощностью 440 МВт. Компания «Интер РАО» направила в этот объект более 20 млрд рублей.