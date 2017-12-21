Проекты новых установок на НПЗ обойдутся «Башнефти» в 405 млн рублей

Речь идет о проектах модернизации установок на «Новойле» и «Уфанефтехиме».

«Башнефть» заключила контракты на проекты модернизации установок заводов «Новойл» и «Уфанефтехим» с институтами «Ангарскнефтехимпроект» и «Самаранефтехимпроект», входящими в «Роснефть», входящими в «Роснефть», сообщает «Коммерсант-Уфа».

Стоимость контрактов составила 405,25 миллионов рублей. Проекты обновления установок топливного и товарного производства НПЗ реализуются в рамках программы техперевооружения, утвержденной «Роснефтью» для уфимских НПЗ после прошлогодних проверок Ростехнадзора.