Проекты новых установок на НПЗ обойдутся «Башнефти» в 405 млн рублей

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Речь идет о проектах модернизации установок на «Новойле» и «Уфанефтехиме».
«Башнефть» заключила контракты на проекты модернизации установок заводов «Новойл» и «Уфанефтехим» с институтами «Ангарскнефтехимпроект» и «Самаранефтехимпроект», входящими в «Роснефть», входящими в «Роснефть», сообщает «Коммерсант-Уфа».
Стоимость контрактов составила 405,25 миллионов рублей. Проекты обновления установок топливного и товарного производства НПЗ реализуются в рамках программы техперевооружения, утвержденной «Роснефтью» для уфимских НПЗ после прошлогодних проверок Ростехнадзора.
Напомним, на заводах группы «Башнефть» выявили более 1,8 тысяч нарушений, связанных с эксплуатацией и состоянием установок 1950-1970 годов выпуска. Устранение этих нарушений обойдется в 45 миллиардов рублей.
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