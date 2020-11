Правительство Башкирии изыскало 18,5 млрд рублей в качестве обеспечения третьего пакета мер по поддержке бизнеса. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

По уточненным данным, в третий пакет должны войти меры в пользу местных товаропроизводителей и торговых сетей, по которым больно ударили ограничения из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, поддержка ожидает геопарки, отельеров, туроператоров и разработчиков новых туристических маршрутов, а также малый и средний бизнес из области лесного хозяйства и АПК Завершить работу над проектом планируется ориентировочно к 11 декабря.

