Уфимец добился отмены «драконовского» коэффициента при оплате за тепло

Уфимец добился отмены «драконовского» коэффициента при оплате за тепло

Вчера, 10:08ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Общественник из Уфы смог добиться внесения изменений в постановление правительства, установившего год назад скандальный повышающий коэффициент за теплоснабжение.

Накануне, 20 ноября, стало известно, что активист движения «СтопБашРТС» Владимир Наумкин в ходе длительной переписки добился, чтобы прокуратура вынесла предписание о внесении изменений в постановление правительства №479 на тему оплаты за теплоснабжение. Подробности в соцсетях сообщил член регионального Совета по правам человека Вадим Беляков.

По его словам, из 479-го постановления должен быть исключен пункт, которым год назад был введен скандально известный коэффициент 1,5, повлекший значительный рост платы за тепло. Это касается оплаты коммунальной услуги «в многоквартирных домах и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, а также в случаях выхода их из строя».

- То есть все начисления по нормативу, которые делали БашРТС и УИС с сентября прошлого года, по текущий момент - незаконны! Единственное, что пока настораживает, - так это то, что эти изменения вступят в силу лишь 1 января 2021 года. Видимо полтора месяца будут думать как эту тему с повышающим коэффициентом в 1,5 на отопление отыграть как-то по другому, - уточнил Вадим Беляков.

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