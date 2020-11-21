Уфимец добился отмены «драконовского» коэффициента при оплате за тепло

- То есть все начисления по нормативу, которые делали БашРТС и УИС с сентября прошлого года, по текущий момент - незаконны! Единственное, что пока настораживает, - так это то, что эти изменения вступят в силу лишь 1 января 2021 года. Видимо полтора месяца будут думать как эту тему с повышающим коэффициентом в 1,5 на отопление отыграть как-то по другому, - уточнил Вадим Беляков.