Рост промпроизводства в стране в октябре остановился – Росстат
Вчера, 20 ноября, Росстат опубликовал статистику по основным макроэкономическим показателям за октябрь, пишут «Новые Известия». Эти данные указывают на резкое торможение экономики, её восстановление «выдыхается», приводит издание мнение экономистов.
Вчера были опубликованы данные по обороту розничной торговли в октябре, реальным доходам, сельскому хозяйству, динамике ВВП и инвестициям в основной капитал за 9 месяцев. Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3% по сравнению с октябрем 2016 года. По сравнению с динамикой сентября (3,1%) рост оборота российской розницы незначительно замедлился, прервав тренд на ускорение роста. Ранее были опубликованы данные по промышленному производству в октябре - годовой рост остановился, впервые с января 2016 года. А по оценке Росстата динамика ВВП в третьем квартале замедлится до 1,8% с 2,5% во втором квартале.
Эксперты говорят, что рано делать выводы о смене тренда, поскольку время от времени случаются провальные месяцы, последний раз таким месяцем был февраль, после которого экономика ускорилась.
Если в ноябре-декабре ситуация не улучшится, то по году рост экономики не превысит 1,6%, делают прогноз эксперты.