Рост промпроизводства в стране в октябре остановился – Росстат

Росстат опубликовал данные по экономике за 9 месяцев.

Вчера были опубликованы данные по обороту розничной торговли в октябре, реальным доходам, сельскому хозяйству, динамике ВВП и инвестициям в основной капитал за 9 месяцев. Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3% по сравнению с октябрем 2016 года. По сравнению с динамикой сентября (3,1%) рост оборота российской розницы незначительно замедлился, прервав тренд на ускорение роста. Ранее были опубликованы данные по промышленному производству в октябре - годовой рост остановился, впервые с января 2016 года. А по оценке Росстата динамика ВВП в третьем квартале замедлится до 1,8% с 2,5% во втором квартале.