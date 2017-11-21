Минздрав Башкирии проверят на сговор из-за закупок дезинфицирующих средств

Федеральная антимонопольная служба России проверит закупки министерства здравоохранения Башкирии.

Федеральная антимонопольная служба России 15 ноября рассмотрела обращение трех компаний, работающих на рынке дезинфицирующих средств из Башкирии: ООО «Прайм», ООО «Антуриум» и ООО «Сота». Фирмы пытались оспорить решение башкирского УФАС, которое было вынесено в августе этого года по их жалобе. Тогда фирмы пожаловались на то, что подозревают региональное министерство здравоохранения в сговоре с ведущим российским производителем антисептиков «Новодез», поэтому они обратились в ведомство. Однако региональное УФАС не нашло нарушений антимонопольного законодательства.

Копия обращения имеется в распоряжении «Медиакорсети». Компании обращают внимание на то, что в технических заданиях региональных медицинских учреждений на закупку дезинфицирующих средств указаны требования к веществу, которое может поставить в больницу только очень узкий круг производителей и поставщиков – это компания «Новодез» и аффилированные с ней фирмы.

Такая ситуация на рынке, как считают податели жалобы, сложилась после того, как «Новодез» в 2016 году направила письмо главе республики с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества в области поставок дезинфицирующих, чистящих, моющих средств и кожных антисептиков. Затем это письмо было переадресовано в министерство здравоохранения республики, которое, в свою очередь, отправило его руководителям медицинских организаций.

На заседании комиссии ФАС представители компаний рассказали, что сразу после этого министерство здравоохранения стало проводить совместные закупки с больницами. Технические задания в этих закупках были заготовлены под конкретную продукцию.

- Мы, как участники рынка, анализируем аукционную документацию и видим, что она подготовлена под конкретные средства «Новодез», - сказал представитель одной из компаний. – Обращаемся с жалобой в региональное управление ФАС. Все три наши жалобы признаны обоснованными. В решении содержался вывод о том, что имеется место нарушение закона о защите конкуренции, а продукция прописана под конкретного поставщика.

После этого решения, по словам представителя компании, министерство разослало письма с просьбой рассмотреть возможность проведения тендера в форме закупки у единственного поставщика. Региональные фирмы вновь обратились в башкортостанское УФАС. Ведомство возбудило дело, которое рассматривалось несколько месяцев.

- Пока дело рассматривалось, аукционы о закупке дезинфицирующих средств стали массово приостанавливаться. На наш взгляд, лечебным учреждениям дали время выждать, когда состоится рассмотрение. Всего было отменено около 10 аукционов, - рассказал представитель одной из компаний.

В августе региональное УФАС прекратило рассмотрение дела из-за того, что не нашла нарушений антимонопольного законодательства.

После этого, как отметили на заседании податели жалобы, лечебные учреждения внось стади публиковать аукционы под продукцию компании «Новодез». Представитель одной из башкирских компаний обратил внимание на то, что аукционы отменялись по различным причинам, в том числе из-за отсутствия денег, однако после решения УФАС средства быстро нашлись.

- На наш взгляд такое массовое поведение свидетельствует о том, что указание сверху было, - сказал один из подателей жалобы.

Также представители компаний, которые направили жалобу, рассказали, что они проанализировали рынок дезинфицирующих средств республики и пришли к выводу о том, что доля компании «Новодез» на рынке республики с 2015 по 2017 год выросла с 0,5% до 25%. Сейчас на рынке дезинфицирующих средств работает около 20 компаний.

На рассмотрении жалобы в УФАС присутствовала представитель регионального отделения «Опоры Россия» Вероника Рустамова.

- Мы проанализировали жалобу ФАС, а также ряд закупок, которые были сделаны. Что мы видим? Действительно в 2015-2016 году закупки проходили массово, рынок был поделен примерно в одинаковой степени, - рассказала Вероника Рустамова. – Позже мы видим, что аналогичные тендеры стал выигрывать только местный поставщик - представитель компании "Новодез" - "Медфарм" и другие аффилированные компании. Довод об аффилированности мы проверили: мы открыли выписки из ЕГРЮЛ по всем этим фирмам и увидели, что где-то учредители, где-то директора пересекаются.

По словам Вероники Рустамовой, во всех закупках наблюдается нарушение закона о защите конкуренции.

- Мы видим, что создается преимущество для определенной компании, а для других участников рынка – неблагоприятные условия. Сговор мы видим между государственными учреждениями и непосредственно участниками рынка, либо между организаторами закупок и самими участниками, - заключила юрист.

Президиум ФАС отменил решение башкортостанского УФАС и принял решение провести дальнейшее расследование в центральном аппарате, на базе управления по борьбе с картелями.