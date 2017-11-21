Чиновники минсельхоза решили исправить свою ошибку за счет частных фирм

Минсельхоз России поручил частным компаниям закупить зерно и вывезти его на экспорт.

В частности, Объединенной зерновой компании (ОЗК, выполняет функции госагента по зерновым интервенциям) до 1 декабря поручено выступить оператором по закупке 200 тысяч тонн зерна в Новосибирской области, ООО «Зерно-трейд» — по закупке в Омской области в объеме, согласованном с регионом, а «Русагротрансу» — обеспечить поставку вагонов и зерновозов для вывоза дополнительно 90–100 тысяч тонн зерна в месяц, об этом сообщает «Коммерсант». Такого «ручного управления» давно не было, говорят участники рынка.

В распоряжении «Новых Известий» попал протокол совещания минсельхоза России в Новосибирске за подписью заместителя министра Хатуова. В нем есть такое предложение: «ООО Зерно-трейд» выступить оператором по закупке зерна в объеме, согласованном Министерством сельского хозяйства». То есть минсельхоз отдает распоряжение частной компании закупать и вывозить в Новороссийск порядка 80-100 тысяч тонн зерна ежемесячно.

Смогут ли частные компании выполнить данный пункт, похоже, не так важно, пояснили участники совещания.

- Очевидно, что таким странным способом министерство пытается снять ответственность с себя за происходящее в Сибири, - поделились они.

Дело в том, что в прошлом году министерство совершило серьезную ошибку. Чиновники решили «поддержать» зернопроизводителей Сибири и закупили у них сотни тысяч тонн зерна по крайне высоким ценам. А теперь новый урожай хранить попросту негде, все зернохранилища забиты.