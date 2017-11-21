Бюджет Башкирии на 2018 год вырос до 153,4 миллиарда

Профильный комитет Госсобрания-Курултая республики подготовил ко второму чтению проект бюджета на следующий год. Прогнозируемый общий объем доходов – 153,4 миллиарда рублей, расходов – 162,4 миллиарда.

- Суммы ожидаемо увеличились по сравнению с теми, какие были в изначальной редакции законопроекта, – передает ГТРК "Башкортостан" председатель республиканского парламента Константин Толкачев. – Принятие в первом чтении федерального бюджета позволило уточнить большее количество межбюджетных трансфертов. Однако об окончательных параметрах республиканского бюджета можно будет говорить только после того, как будет в целом принят федеральный бюджет.