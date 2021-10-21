В Башкирии на алкогольном форуме предложили перераспределить акцизы на спиртное

В Башкирии на алкогольном форуме предложили перераспределить акцизы на спиртное
В Башкирии на алкогольном форуме предложили перераспределить акцизы на спиртное
Вчера, 18:12ЭкономикаТатьяна МайороваФото: https://gradusforum.ru/
Сегодня, 21 октября, в рамках проходящего в Уфе Первого международного алкогольного форума «Высший градус» прозвучало предложение пересмотреть схем распространения акцизов на крепкий алкоголь в пользу регионов.

С такой инициативой выступил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, который также возглавляет Совет директоров АО «Башспирт».

Фото:https://gradusforum.ru/

По его словам, регионы, в которых действуют крупные производства алкоголя, недополучают значимую часть акцизов.

Разумеется, нам хотелось бы вместе с другими регионами пролоббировать пересмотр механизма распределения доходов с учетом интересов субъектов страны. Это стало бы хорошим стимулом для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции и одновременно способствовало бы вытеснению с рынка контрафакта и суррогата, пояснил свою мысль Александр Сидякин.

Фото:https://gradusforum.ru/

Он также отметил, что в 2020 году АО «Башспирт» внесло в бюджет акцизов на сумму 9 млрд рублей, что на полмиллиарда превышает показатель 2019 года. При этом в бюджет региона вернулись 3,2 млрд рублей от этой суммы, и этот показатель оказался на 12 процентов меньше уровня 2019 года. Такая тенденция к сокращению сумм возврата ожидается в 2022 и 2023 годах, это связано с понижением нормативов распределения налоговых доходов.

Фото:https://gradusforum.ru/

Напомним, уже известно, что с 2021 года в России ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (исключая пиво, фруктовые, игристые (шампанские) вина и винные напитки) вырастет на 4 процента и составит 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Справка Mkset

Первый международный алкогольный форум «Высший градус» стартовал в Уфе 21 октября и продлится два дня. Он проходит при активном участии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и официальной поддержке Правительства Республики Башкортостан. По заявлению организаторов, одной из главных целей форума является выстраивание диалога между всеми участниками алкогольного рынка для обсуждения насущных проблем, поиска путей их решения, а также развития новых тенденции рынка.

В первый день форума его основной площадкой стал Конгресс-холл «Торатау», а завтра, 22 октября, основные события развернутся на территории нового завода «БашБиоСпирт» в поселке Булгаково, там запланирована церемония открытия предприятия.

Форум проходит с соблюдением необходимых антиковидных мер безопасности.

Более подробная информация о Первом международном форуме «Высший градус» — на сайте https://gradusforum.ru/

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