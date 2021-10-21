В Башкирии на алкогольном форуме предложили перераспределить акцизы на спиртное

Он также отметил, что в 2020 году АО «Башспирт» внесло в бюджет акцизов на сумму 9 млрд рублей, что на полмиллиарда превышает показатель 2019 года. При этом в бюджет региона вернулись 3,2 млрд рублей от этой суммы, и этот показатель оказался на 12 процентов меньше уровня 2019 года. Такая тенденция к сокращению сумм возврата ожидается в 2022 и 2023 годах, это связано с понижением нормативов распределения налоговых доходов.