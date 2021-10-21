В Башкирии на алкогольном форуме предложили перераспределить акцизы на спиртное

С такой инициативой выступил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, который также возглавляет Совет директоров АО «Башспирт».
По его словам, регионы, в которых действуют крупные производства алкоголя, недополучают значимую часть акцизов.
Разумеется, нам хотелось бы вместе с другими регионами пролоббировать пересмотр механизма распределения доходов с учетом интересов субъектов страны. Это стало бы хорошим стимулом для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции и одновременно способствовало бы вытеснению с рынка контрафакта и суррогата, пояснил свою мысль Александр Сидякин.
Он также отметил, что в 2020 году АО «Башспирт» внесло в бюджет акцизов на сумму 9 млрд рублей, что на полмиллиарда превышает показатель 2019 года. При этом в бюджет региона вернулись 3,2 млрд рублей от этой суммы, и этот показатель оказался на 12 процентов меньше уровня 2019 года. Такая тенденция к сокращению сумм возврата ожидается в 2022 и 2023 годах, это связано с понижением нормативов распределения налоговых доходов.
Напомним, уже известно, что с 2021 года в России ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (исключая пиво, фруктовые, игристые (шампанские) вина и винные напитки) вырастет на 4 процента и составит 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.
Справка Mkset
Первый международный алкогольный форум «Высший градус» стартовал в Уфе 21 октября и продлится два дня. Он проходит при активном участии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и официальной поддержке Правительства Республики Башкортостан. По заявлению организаторов, одной из главных целей форума является выстраивание диалога между всеми участниками алкогольного рынка для обсуждения насущных проблем, поиска путей их решения, а также развития новых тенденции рынка.
В первый день форума его основной площадкой стал Конгресс-холл «Торатау», а завтра, 22 октября, основные события развернутся на территории нового завода «БашБиоСпирт» в поселке Булгаково, там запланирована церемония открытия предприятия.
Форум проходит с соблюдением необходимых антиковидных мер безопасности.
Более подробная информация о Первом международном форуме «Высший градус» — на сайте https://gradusforum.ru/