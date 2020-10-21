В Башкирии построят Центр управления республикой за 540 миллионов рублей

Объект должен быть сдан уже к 25 декабрю 2020 года. Для возведения временного здания были выделены несколько земельных участков общей площадью 70,44 тысяч квадратных метров. При этом исполнитель должен взять на себя все обязанности от проектирования объекта до ввода в эксплуатацию.