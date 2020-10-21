В Башкирии построят Центр управления республикой за 540 миллионов рублей

В Башкирии построят Центр управления республикой за 540 миллионов рублей

Вчера, 09:42ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Новое и временное здание Центра управления республикой появится к концу 2020 года на склоне реки Белой у дома правительства. Контракт был опубликован на сайте госзакупок, сообщает Коммерсантъ.

Как передаёт издание, на строительство из бюджета Башкирии выделено 540 миллионов рублей. При этом контракт был заключен без конкурсных процедур Республиканским управлением капитального строительства. Выбранный подрядчик не указан.

Объект должен быть сдан уже к 25 декабрю 2020 года. Для возведения временного здания были выделены несколько земельных участков общей площадью 70,44 тысяч квадратных метров. При этом исполнитель должен взять на себя все обязанности от проектирования объекта до ввода в эксплуатацию.

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