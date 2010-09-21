Гастарбайтеров станут приглашать реже
22 сентября 2010, 00:41Экономика
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Новые квоты на 2010 год на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности утвердило Минздравсоцразвития РФ, значительно урезав их размер. Если первоначально Башкирия могла пригласить на работу 6030 зарубежных специалистов, то теперь квота сокращена более чем вдвое до 2753.
Новые квоты на 2010 год на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности утвердило Минздравсоцразвития РФ, значительно урезав их размер. Если первоначально Башкирия могла пригласить на работу 6030 зарубежных специалистов, то теперь квота сокращена более чем вдвое до 2753.
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