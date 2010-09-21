Гастарбайтеров станут приглашать реже

Новые квоты на 2010 год на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию для трудовой деятельности утвердило Минздравсоцразвития РФ, значительно урезав их размер. Если первоначально Башкирия могла пригласить на работу 6030 зарубежных специалистов, то теперь квота сокращена более чем вдвое до 2753.