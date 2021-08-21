В Башкирии реализуются инвестпроекты с общим объемом вложений 379 миллиардов рублей

В апреле этого года в Башкирии в процессе реализации находилось 1234 проектов с общим объемом инвестиций 379,9 млрд руб., в рамках которых планировалось создание 19,8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
По его словам, в перечне приоритетных инвестпроектов Башкирии находится еще 267 проектов на сумму 876,9 млрд руб., в рамках которых возможно создание 37,6 тыс. рабочих мест.
Также глава республики отметил, что в 2020 год, когда во всем мире начался кризис, связанный с пандемией, объем привлеченных инвестиций в экономику Башкирии хоть и несущественно, но все-таки вырос — «почти на 1%, до 365,9 млрд руб.». Более того, по итогам 2020 года Башкирия впервые вошла в пятерку субъектов, лидирующих в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России.
— В сфере привлечения инвестиций и создания комфортных условий для ведения бизнеса у нас дела идут хорошо, — резюмировал Радий Хабиров.