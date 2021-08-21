В Башкирии реализуются инвестпроекты с общим объемом вложений 379 миллиардов рублей

Также глава республики отметил, что в 2020 год, когда во всем мире начался кризис, связанный с пандемией, объем привлеченных инвестиций в экономику Башкирии хоть и несущественно, но все-таки вырос — «почти на 1%, до 365,9 млрд руб.». Более того, по итогам 2020 года Башкирия впервые вошла в пятерку субъектов, лидирующих в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России.