Из-за засухи в Башкирии ожидается урожай зерна вдвое меньше, чем в прошлом году

Тем не менее этого объема должно хватить на потребности республики.

В этом году урожай зерна в Башкирии ожидается в размере около 2 млн тонн — это половина объема, собранного в 2020 году. Об этом сообщил Радий Хабиров в интервью «Интерфаксу». Глава республики заверил, что озвученного объема хватит, чтобы удовлетворить потребности республики. По словам министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в текущем сезоне планировалось получить 5 млн тонн зерновых: — Если бы мы не вложили столько денег в этом сезоне <…>, то 500 тысяч был бы предел, а недостающие 1,5 млн тонн для обеспечения продовольственной безопасности нам бы пришлось закупать. При этом такой объем еще бы пришлось поискать. Отметим, что в 2020 году урожай зерна был одним из самых рекордных за десятилетие и составил более 4 млн тонн зерна. Для сравнения в 2019 году урожай составил 3,3 млн тонн. Добавим, что по оценке синоптиков летом этого года в Башкирии было в два раза меньше дождей, чем это предполагает среднемесячная норма. И если в июне и июле выпало 60% и 70% осадков, то в августе — всего 10%.

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