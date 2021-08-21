Башкирия стала одним из лидеров по производству матрасов в России

Глава Башкирии подчеркнул, что в 2020 году после сделки ОПЕК+ (рекордное сокращение суточных объемов добычи нефти в мире — прим. ред.) в республике на 2% упал индекс промпроизводства. Тем не менее по итогам 2021 года ожидается, что региону удастся выйти на рост показателя на 5% по сравнению с прошлым годом.