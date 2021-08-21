Башкирия стала одним из лидеров по производству матрасов в России

Башкирия стала одним из лидеров по производству матрасов в России
Башкирия стала одним из лидеров по производству матрасов в России
Вчера, 19:35ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам главы региона, в Башкирии было создано мебельное производство, которое вышло на экономическую передовую.

Комментируя «Интерфаксу» ситуацию с промышленном производством в регионе, Радий Хабиров отметил, что в регионе был создан мебельный кластер. По его словам, в республике «хорошо пошел выпуск мебели», более того — по объему производства матрасов Башкирия уже занимает второе место в России.

Глава Башкирии подчеркнул, что в 2020 году после сделки ОПЕК+ (рекордное сокращение суточных объемов добычи нефти в мире — прим. ред.) в республике на 2% упал индекс промпроизводства. Тем не менее по итогам 2021 года ожидается, что региону удастся выйти на рост показателя на 5% по сравнению с прошлым годом.

Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас в Башкирии реализуется госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой отрасль направлено около 80 млн руб.:

— Средства, может, не столь значительные, тем не менее это стало сигналом для текстильщиков — они республике нужны, о них заботятся.

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