Башкирия стала одним из лидеров по производству матрасов в России

Комментируя «Интерфаксу» ситуацию с промышленном производством в регионе, Радий Хабиров отметил, что в регионе был создан мебельный кластер. По его словам, в республике «хорошо пошел выпуск мебели», более того — по объему производства матрасов Башкирия уже занимает второе место в России.
Глава Башкирии подчеркнул, что в 2020 году после сделки ОПЕК+ (рекордное сокращение суточных объемов добычи нефти в мире — прим. ред.) в республике на 2% упал индекс промпроизводства. Тем не менее по итогам 2021 года ожидается, что региону удастся выйти на рост показателя на 5% по сравнению с прошлым годом.
Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас в Башкирии реализуется госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой отрасль направлено около 80 млн руб.:
— Средства, может, не столь значительные, тем не менее это стало сигналом для текстильщиков — они республике нужны, о них заботятся.