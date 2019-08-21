Выручка «Башнефти» за первое полугодие 2019 года составила почти полтриллиона рублей

Основные финансовые показатели работы ПАО АНК «Башнефть» под управлением ПАО НК «Роснефть» по итогам первого полугодия 2019 года внушают уверенность в стабильном и уверенном развитии компании. Все-таки это один из столпов экономики Башкирии и ключевой донор республиканского бюджета.

По итогам первого полугодия текущего года выручка компании составила 424,6 миллиарда рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года этот показатель увеличился более чем на 9%.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором роста выручки является, как и в прежние периоды, синергетический эффект от работы компании в составе НК «Роснефть». Это касается как производственных моментов – повышение эффективности переработки нефтепродуктов и коммерческой деятельности, так и организационных – внутригрупповой кооперации, использования современных технологий.

Один из важнейших показателей, характеризующих финансовое положение компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – EBITDA* – вырос в первом полугодии 2019-го по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10% и составил 89,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль компании выросла на 6% и составила 44 миллиарда рублей. Данные показатели чистой прибыли позволяют обеспечить стабильные дивиденды акционерам «Башнефти», которая, напомним, на четверть принадлежит Башкирии.

Роста выручки и других основных финансовых показателей удалось добиться, несмотря на некоторые негативные моменты, такие, как временная приостановка поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в связи с загрязнением последнего. Отрицательные курсовые разницы ввиду ослабления доллара в первом полугодии 2019 года также не оказали негативного воздействия на финансовые результаты работы компании.

Достигнутые производственные и финансовые показатели работы в первом полугодии текущего года говорят о том, что в компании выбрана верная бизнес-стратегия, а также четко отлажена работа менеджмента, который основной своей целью ставит повышение эффективности по всей производственной и сбытовой цепочке. Результаты говорят сами за себя: за рассматриваемый период достигнуто сокращение административных издержек на 8%.

Финансовые показатели сами по себе не берутся из ниоткуда: это результат производственной деятельности, которая в первом полугодии также показала стабильно растущие результаты. Объем добычи составил 9,3 миллиона тонн. Нефтепереработка составила 9,3 миллиона тонн с ростом на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.