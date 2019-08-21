В Башкирии резко снизились темпы ввода готового жилья

« Башкортостанстат » опубликовал данные за семь месяцев 2019 года, из которых следует не больно-то утешительный вывод: темпы ввода в эксплуатацию готового жилья за последний отчетный (июль) месяц резко снизились.

Если за 6 месяцев 2019 года показатель ввода увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,44% – о подозрительно аномальном росте некоторых показателей мы писали, то за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го темп роста значительно снизился – до плюс 9%. По вводу жилья в эксплуатацию из расчета на душу населения Башкирия находится на 5 месте в Приволжском федеральном округе.