В Башкирии резко снизились темпы ввода готового жилья
Основную часть жилья люди строят за свой счет.
«Башкортостанстат» опубликовал данные за семь месяцев 2019 года, из которых следует не больно-то утешительный вывод: темпы ввода в эксплуатацию готового жилья за последний отчетный (июль) месяц резко снизились.
Если за 6 месяцев 2019 года показатель ввода увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,44% – о подозрительно аномальном росте некоторых показателей мы писали, то за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го темп роста значительно снизился – до плюс 9%. По вводу жилья в эксплуатацию из расчета на душу населения Башкирия находится на 5 месте в Приволжском федеральном округе.
В итоге за 7 месяцев 2019-го в эксплуатацию в Башкирии сдали 14,2 тысячи квартир общей площадью 369,1 тысячи квадратных метров. В расчете на 1000 жителей республики это 281 «квадрат».
Основная доля построенного жилья – 67,6% – метры, построенными жителями за свой счет или за счет кредитов.